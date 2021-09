Speciale infrastrutture: Bono (Fincantieri), ponte San Giorgio espressione tangibile della creatività italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte San Giorgio è “espressione tangibile” del successo e della capacità creativa dell’Italia. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, parlando alla tavola rotonda “Ponte San Giorgio: le ragioni del successo”, dai Magazzini del cotone a Genova. “E’ importante non dimenticare che il ponte è stato costruito durante la pandemia, ovvero in uno dei periodi più difficili a livello mondiale”, ha osservato l’Ad di Fincantieri. Ripercorrendo quando successo a Genova con il ponte Morandi, Bono ha evidenziato che la società da lui guidata ha avuto subito la consapevolezza che una “risposta immediata era necessaria”. In questo senso Bono ha evidenziato l’importanza delle sinergie che si sono create tra i vari attori istituzionali coinvolti nella ricostruzione, come tra le aziende Fincantieri e Webuild. (Res)