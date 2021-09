Speciale infrastrutture: Salini (Webuild), servono opere in tempi rapidi e manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia necessita di misure concrete e immediate per creare lavoro e occupazione e avviare la realizzazione delle opere in tempi rapidi. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, parlando alla tavola rotonda “Ponte San Giorgio: le ragioni del successo”, dai Magazzini del cotone a Genova, nell’ambito della giornata del G20 sulle infrastrutture. Secondo Salini, le imprese imprese “hanno un ruolo centrale nella definizione del modello industriale necessario per avviare una ripresa duratura e condivisa in un momento di congiuntura economica unico”. In questo contesto, Salini ha rimarcato ancora una volta come il metodo e l’esperienza del Ponte San Carlo di Genova dimostra come sia necessario “far partire rapidamente le opere e avviare accurati piani di manutenzione delle infrastrutture in forma diffusa sui territori”. Per questo motivo, ha rimarcato Salini, “occorre gestire le fragilità del sistema” tramite investimenti sulla formazione, la semplificazione delle procedure e con una spesa “rapida e trasparente” delle risorse a disposizione. (Res)