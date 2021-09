Speciale infrastrutture: ministro Franco, modello Genova irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione del viadotto sul Polcevera è stata straordinaria, per la velocità dell'esecuzione, e irripetibile, per le circostanze. Difficile che possa diventare un modello. Daniele Franco lo dichiara subito, in apertura di un convegno intitolato "Ponte di San Giorgio: segreti di un successo e perché può diventare modello", e provoca l'effetto di una doccia fredda. Difficile dissentire dal ministro dell'Economia quando, in una intervista a "Il Secolo XIX" spiega che "per la ricostruzione in tempi record, uno degli ingredienti chiave è stato il senso di urgenza e di unità sorto dopo l'immensa tragedia del crollo del Morandi. Il modello non è così facile da riprodurre, perché è stato una risposta collettiva a una delle peggiori tragedie del decennio, che non dobbiamo mai più rivedere". Eppure, per quanto unica, la vicenda genovese ha molto da insegnare. "Il sistema utilizzato deve essere preso in considerazione per migliorare la nostra capacità di costruire infrastrutture moderne e per farlo velocemente", ha concluso Franco. (Res)