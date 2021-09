Tunisia: 4 partiti formano comitato per “difendere la democrazia” dal presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro partiti tunisini hanno formato un “Comitato di coordinamento per difendere la democrazia e rifiutare il monopolio” del potere da parte del presidente del Paese Kais Saied dopo le misure emergenziali disposte il 25 luglio. L’organismo è formato dalla Corrente democratica, Ettakatol, dal Partito repubblicano e da Afek Tounes. Lo ha reso noto Ghazi Chaouachi, segretario generale della Corrente democratica, in apertura della conferenza stampa tenuta questa mattina con rappresentanti dei quattro partiti nella capitale Tunisi. Lo scorso 14 settembre, gli stessi quattro partiti avevano espresso, insieme al Partito Amal, il loro rifiuto assoluto a tutte le richieste di sospendere della Costituzione, invitando il presidente della Repubblica a rispettare i suoi impegni nei confronti dei tunisini. Il 22 settembre, il capo dello Stato ha emanato delle nuove disposizioni per sospendere buona parte della Costituzione e governare per decreto "sine die". Il decreto presidenziale emesso da Saied estende il congelamento dei poteri parlamentari e la revoca dell'immunità dei deputati, ponendo fine "agli stipendi e ai privilegi concessi ai membri e al presidente del Parlamento", si legge in una nota della presidenza tunisina. (Tut)