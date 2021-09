Ambiente: Patuanelli, inventario nazionale foreste strategico nel percorso verso la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato domani a Milano, in streaming, l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio realizzato dall’Arma dei Carabinieri con il supporto scientifico del Crea. Nella presentazione, a cui parteciperanno Mipaaf e MiTE, saranno illustrati i dati sulla consistenza dei boschi in Italia. L’iniziativa, a cui parteciperanno Mipaaf e MiTE, si inserisce nell’ambito del contest All4Climate della Pre-Cop26 di Milano. Ciò a testimonianza dell’apporto fondamentale delle foreste nella mitigazione del cambiamento climatico e per la capacità di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale. Il Cufa dei Carabinieri e il Crea del Mipaaf illustreranno i risultati della terza indagine sul patrimonio forestale italiano, descrivendo quali sono le aree dell’Italia con più boschi, le specie arboree ed arbustive presenti, la forma e l’intensità di gestione, i contenuti di carbonio, i ritmi di crescita, la struttura delle formazioni forestali, la rinnovazione del bosco e lo stato di salute degli ecosistemi. (segue) (Com)