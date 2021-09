Ambiente: Patuanelli, inventario nazionale foreste strategico nel percorso verso la sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi delle coperture boschive nel corso delle rilevazioni (l’ultima è terminata ad inizio 2020) evidenzia una crescita della superficie forestale che ora è pari al 36,7 per cento del territorio nazionale, mentre la consistenza dei boschi italiani, espressa come metri cubi di biomassa, è aumentata del 18,4 per cento. Ciò si traduce in 290 milioni di tonnellate di CO2 in meno nell’aria, perché ora immagazzinata nel legno degli alberi, e quindi in un minore effetto serra. Il ministro Stefano Patuanelli sottolinea come “queste rilevazioni periodiche ad opera del Cufa e del Crea siano strategiche per evidenziare l’impegno dell’Italia per la sostenibilità ambientale. L’Inventario certifica infatti i risultati del nostro Paese nel ciclo del carbonio e nel percorso di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione quadro sul cambiamento climatico globale (Ungccc) e del Green new deal della Ue. L’obiettivo della neutralità delle emissioni inquinanti entro il 2050 guarda alle nuove generazioni. Sono convinto che momenti di riflessione pubblica come questi siano importanti per la divulgazione e per l’educazione alla sostenibilità degli stili di vita, specie dei giovani. Apprezzo molto, di conseguenza, il fatto che questa presentazione sia inserita in una serie di iniziative dedicate ai ragazzi.” (Com)