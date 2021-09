Italia-Cina: Di Maio co-presiede Commissione economica mista con ministro Commercio Wang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere ulteriormente il nostro export, il titolare della Farnesina ha annunciato l'apertura di un nuovo Ufficio Ice a Chengdu ed ha avviato con il ministro Wang la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc per i prodotti agroalimentari e per la promozione dell'e-commerce. Si tratta di misure che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo, ricordato dal ministro Di Maio, di assicurare un flusso sempre più bilanciato di beni e servizi tra i due Paesi, favorendo il riequilibrio della bilancia commerciale. Di Maio ha poi evidenziato l'importanza della ripresa dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi, essenziale per il rilancio economico e turistico. Il Capo della diplomazia italiana ha anche valorizzato l'istituzione dei "corridoi verdi" per facilitare la partecipazione degli operatori economici stranieri alle manifestazioni fieristiche in Italia. I due ministri hanno infine discusso del tema della tutela della proprietà intellettuale e dell'importanza di garantire la piena attuazione dell'Accordo Ue-Cina sulle indicazioni geografiche. (Com)