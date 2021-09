Imprese: Donnet (Generali), nostro impegno a sostegno delle Pmi è più forte che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno del Gruppo Generali a sostegno delle piccole e medie imprese, che generano in media due posti lavorativi su tre in Europa, è oggi più forte che mai: la pandemia ha rafforzato notevolmente le necessità di protezione delle Pmi, ed è chiaro che la sostenibilità deve essere al centro del processo di ripresa. Lo ha detto l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, aprendo la conference call organizzata oggi per la presentazione della prima edizione di Sme EnterPrize, iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese europee. “Con questo progetto vogliamo accompagnare le Pmi nell’adozione di pratiche di business e comportamenti sempre più sostenibili: è parte del nostro viaggio per diventare partner di vita in Europa”, ha aggiunto. (Rin)