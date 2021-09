Francia: Segolene Royal non esclude candidatura alle presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidata ale elezioni presidenziali francesi del 2006, la socialista Segolene Royal, non esclude una candidatura alla prossima corsa all'Eliseo. "Non escludo niente", ha detto Royal ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". Ieri, 27 settembre, Royal non è riuscita a farsi eleggere tra i senatori rappresentanti dei francesi all'estero, raccogliendo 11 voti su 534. La socialista ha puntato il dito direttamente contro il "settarismo" del suo partito che l'ha "fatta battere". "Penso che la mia libertà i disturbi, ma c'è bisogno di parole libere in un'organizzazione politica, non è una setta", ha affermato Royal.(Frp)