Spagna: Covid, domani probabile decision su aumento della capienza di stadi e palazzetti

- Il ministero della Salute spagnolo potrebbe concordare con le regioni l'aumento della capienza degli stadi e dei palazzetti rispettivamente all'80 per cento ed al 50 per cento delle strutture, rispetto agli attuali 60 per cento e 40 per cento. La decisione potrebbe essere assunta domani nel corso della riunione del Consiglio interterritoriale che dovrebbe fissare misure comuni per tutta la Spagna. Alcune comunità autonome, come l'Andalusia, hanno chiesto al governo centrale di aumentare la capienza delle strutture sportive al 100 per cento. (Spm)