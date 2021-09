Viabilità: Aspi, su A4 chiuse stazioni di Ospitaletto, Bergamo e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi segnala che, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle notti tra martedì 28 settembre e mercoledì 29 e dal 30 settembre al 2 ottobre, verrà chiusa la stazione di Ospitaletto, sulla A4 Milano-Brescia, in entrambe le direzioni. Da giovedì 30 settembre a venerdì primo ottobre, sempre in orario notturno, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, verranno invece chiuse la stazione di Bergamo, in entrambe le direzioni, e quella di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia. Aspi consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo.(Com)