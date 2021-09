Milano: De Corato (Fd'I), vicinanza alle famiglie degli operai morti all'Humanitas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo oggi a Pieve Emanuele si sono registrati altri due decessi sul lavoro. Esprimo la mia vicinanza ai familiari dei due lavoratori. Sono cose che non dovrebbero mai accadere ed invece, troppo spesso sentiamo notizie di persone che perdono la vita sul luogo di lavoro", afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, in merito alla morte di due operai avvenuta questa mattina all'interno dell'università Humanitas di Pieve Emanuele (Milano), collegata all'omonimo ospedale. "A metà luglio scorso, in qualità di assessore regionale, avevo incontrato, insieme alla Dirigenza del settore Sicurezza di Regione Lombardia, il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e il segretario generale, Rinaldo Redaelli. In quell'occasione avevo proposto la realizzazione di nuclei di Polizia Locali specializzati nei controlli sui cantieri per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori. Nei prossimi giorni formalizzeremo tale proposta con la prospettiva di finanziamento ai comuni per l'istituzione di questi nuclei, sottoponendo al presidente di Anci l'idea di un accordo per i controlli sui cantieri da affidare anche ai vigili lombardi. Tutto ciò ha l'obiettivo di tutelare i lavoratori e di ridurre il più possibile tragiche morti come quelle di oggi", conclude De Corato.(Com)