Cile: Istituto diritti umani su aggressione a migranti, "è vergogna nazionale" (6)

- Venerdì 24, sempre a Iquique, la Polizia cilena aveva sgomberato un accampamento di centinaia di migranti irregolari principalmente provenienti dal Venezuela che da giorni occupavano una piazza centrale del capoluogo della regione di Tarapacà. Il rappresentante speciale delle Nazioni unite per la crisi migratoria venezuelana, Eduardo Stein, ha commentato con "tristezza e costernazione" i "deplorevoli" attacchi sferrati contro i migranti. "Questi atti di intolleranza vanno contro lo spirito solidale, di accoglienza e rispetto per i diritti fondamentale che il popolo e il governo del Cile hanno dimostrato storicamente, ricevendo i venezuelani con generosità, allo stesso modo in cui, nel passato, il popolo venezuelano ha aperto le sue porte a un gran numero di migranti e rifugiati cileni", ha detto Stein. (segue) (Abu)