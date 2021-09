Cile: Istituto diritti umani su aggressione a migranti, "è vergogna nazionale" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra giugno ed aprile sono stati espulsi oltre 470 migranti la maggior parte dei quali di origine venezuelana e spesso senza un controllo di tipo giuridico. Alcuni di loro, segnala Hrw, avevano famiglia in Cile, circostanza che avrebbe dovuto impedire la deportazione; in molti casi non è stato concesso il diritto a una telefonata o l'accesso a un avvocato, così come risulta che anche avendo avuto accesso a una difesa, in alcuni casi non si è tenuto conto di appelli pendenti sugli ordini di espulsione. La Cidh è un organo autonomo dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) il cui mandato si basa sui precetti fissati nella Carta dell'Osa e sulla Convenzione Americana sui diritti umani. La Cidh ha il compito di promuovere l'osservanza e la difesa dei diritti umani nella regione ed agisce come organo consultivo dell'Osa. (Abu)