Expo 2030: Bonetti, candidatura Roma importante per restituire protagonismo a Italia

- La candidatura di Roma per Expo 2030 annunciata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, "è una notizia importante: il governo è al servizio dell’Italia per restituire al Paese protagonismo e leadership a livello internazionale", scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Lo abbiamo fatto con la presidenza del G20 e questa candidatura, che segue i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, conferma che questo governo sta disegnando un periodo di opportunità per l’Italia", conclude. (Rin)