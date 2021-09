Ue: Messa, progetti e finanziamenti per aiutare e far tornare ricercatori in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha predisposto progetti e finanziamenti con lo scopo di riportare in Italia dei ricercatori e di dare più possibilità a quelli che si trovano nel Paese. Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dopo il Consiglio dell'Unione europea competitività-ricerca rispondendo a una domanda sul fatto che molti giovani italiani lasciano il Paese. "A livello europeo, abbiamo sollevato il punto" sul fatto che in uno spazio europeo "ci deve essere una circolazione dei ricercatori così che non ci siano flussi unidirezionali", ha detto. Per quanto riguarda l'Italia, "abbiamo una serie di progetti e finanziamenti un po' per riportare qualcuno in Italia e un po' per dare a chi è in Italia la possibilità di avere maggiore finanziamento per la ricerca, più libertà e una carriera che si possa, per lo meno, capire dove porta", ha spiegato. "Iniziamo da subito con il fondo italiano per la scienza che verrà a breve pubblicato" e servirà anche a "tenere in Italia i ricercatori che vogliono fare ricerca di base". Un'altra azione è una di quelle contenute nel piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede "600 milioni di euro dedicati ai giovani", vincitori di borse, come la Marie Curie, o di quanti, pur avendo vinto una borsa non hanno avuto accesso ai finanziamenti perché i fondi erano finiti. Un modo per cercare "di aiutare questo gruppo di giovani, donne in particolare, a svolgere in Italia le loro ricerche". (Beb)