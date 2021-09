Balcani: Ue, parola chiave è distensione tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola chiave nella situazione tra Serbia e Kosovo è distensione e il primo passo positivo in questo senso sarà l'incontro a Bruxelles tra i capi negoziatori delle due parti. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "L'Ue è stata sempre chiara sul fatto che la parola chiave è de-escalation e questo è responsabilità primaria di entrambe le parti, Kosovo e Serbia", ha detto. "Il primo passo positivo sarà che i capi negoziatori nei prossimi giorni delle due parti verranno a Bruxelles per usare il Dialogo (tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue) come piattaforma per discutere le vie da seguire e la via da seguire è la distensione", ha aggiunto. (Beb)