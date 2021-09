Slovacchia: ministro Esteri, nostro sistema multilaterale è sulla difensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro sistema multilaterale è sulla difensiva. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Korcok ha ricordato le recenti parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, pronunciate alla 76ma sessione dell’Assembra generale dell’Onu a New York, ovvero che il mondo sta accumulando sfide fondamentali, “dal cambiamento climatico, alla pandemia in corso, ai conflitti in giro per il pianeta”. “Mentre la scienza ha mostrato la capacità di sconfiggere la pandemia, la politica su scala globale sta perdendo la sua battaglia perché non sta rendendo accessibili” i vaccini “ai più poveri”, ha detto Korcok. Il capo della diplomazia slovacca ha espresso inoltre preoccupazione per le tensioni tra Serbia e Kosovo, invitando le parti a smorzare i toni. (Vap)