Argentina: frontiere terrestri riaprono al turismo (3)

- Nel dettaglio, le misure prevedono: eliminazione dell'obbligo delle mascherina durante la circolazione individuale o di gruppo familiare all'aperto; ripresa delle attività lavorative al 100 per cento della capacità; autorizzazione a viaggi in comitiva di pensionati e studenti; riapertura delle discoteche con capacità al 50 per cento e solo per persone vaccinate; autorizzato il pubblico a spettacoli di massa (musicali e sportivi) fino ad una capacità del 50 per cento. Parallelamente era stato annunciato un cronoprogramma di riapertura delle frontiere che prevede la fine dell'obbligo di quarantena a partire dal 24 settembre per i residenti e gli stranieri in arrivo per lavoro, e la piena apertura al turismo entro il primo novembre. L'obbligo di quarantena permarrà solo per i turisti non vaccinati, mentre rimarrà in vigore per tutti il test Pcr previo all'ingresso nel Paese. (segue) (Abu)