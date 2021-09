Expo 2030: Saltamartini (Lega), non lasciare nelle mani di incapaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il no alle Olimpiadi, finalmente con Giubileo ed Expo Roma riparte. Si tratta di grandi opportunità per lo sviluppo della città. In particolare la candidatura all'Expo 2030 è una straordinaria occasione che non dobbiamo lasciare nelle mani di incapaci". È quanto dichiara Barbara Saltamartini, deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma. "Insieme alla Lega – conclude Saltamartini - daremo il nostro contributo per vincere queste importanti sfide per la Capitale e per i romani". (Com)