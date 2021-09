Ue: Gentiloni, ripresa accelera, ma resta alta incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica sta accelerando, ma resta alta l'incertezza. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla conferenza interparlamentare su stabilità, coordinamento economico e governance nell'Unione europea. "La ripresa sta accelerando, superando le stime precedenti. Nel secondo trimestre abbiamo registrato una crescita del 2,2 per cento su base annua, superando sia gli Stati Uniti che la Cina. Il sentimento economico nel terzo trimestre è rimasto alto. Per il 2021 nel suo complesso questo potrebbe tradursi in una crescita superiore al 5 per cento", ha dichiarato. "L'ultima previsione dell'Ocse pubblicata la settimana scorsa prevede il 5,3 per cento di crescita nell'area euro quest'anno. Presenterò le previsioni d'autunno della Commissione all'inizio di novembre", ha ricordato. "Tuttavia, non siamo ancora fuori dai guai e l'incertezza rimane molto alta. Ci sono diversi rischi per le prospettive", ha spiegato. Tra di essi ci sono "la diffusione della variante Delta al di fuori dell'Ue", che "ha intaccato la crescita globale", e "il protrarsi delle strozzature dell'offerta". Terzo fattore di rischio è "la disoccupazione" che sebbene sia diminuita al 7,6 per cento a luglio "rimane al di sopra del suo livello pre-crisi (7,4 per cento a febbraio 2020)". Infine, "l'inflazione ad agosto ha raggiunto il 3 per cento, anche se è destinata a diminuire nel 2022". In questo contesto, "l'aumento dei prezzi dell'energia è naturalmente una preoccupazione", ha dichiarato. (Beb)