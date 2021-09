Imprese: Casasoli (Fiera Roma), blue economy comparto strategico per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo forum, che ha la peculiarità di guardare all'economia del mare in chiave euromediterranea, è il primo atto per la creazione di un appuntamento fieristico vero e proprio sulla Blue economy". Lo ha detto Fabio Casasoli amministratore unico di Fiera Roma aprendo la conferenza stampa presso la sala del Tempio di Adriano a Roma per presentare il Blue planet economy european maritime forum 2021, il nuovo progetto di Fiera Roma – in programma i prossimi 7 e 8 ottobre – organizzato assieme all'associazione Mar, in collaborazione con Habit world e Biennale habitat e con il supporto di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e della Camera di commercio di Roma. "Un progetto dedicato a un comparto del tutto strategico per la ripartenza dell'Italia e dell'Europa e nel quale il nostro territorio - ha aggiunto Casasoli -. Il Lazio, gioca un ruolo di primissimo piano: è la prima regione italiana per numero di imprese nel comparto. La Blue economy deve mettere a sistema sostenibilità ambientale e sostenibilità economica delle imprese, e come Fiera siamo molto orgogliosi di accendere i riflettori su un meccanismo così virtuoso, che dovrebbe essere alla base degli sforzi di tutti i comparti produttivi", ha concluso. (Rer)