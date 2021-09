Terremoto: Legnini, giovedì via libera al piano da 1,78 miliardi per aree sisma 2009-2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho convocato per giovedì 30 settembre - ha aggiunto il commissario - la cabina di coordinamento Sisma 2016, integrata dalla Struttura di missione e dai rappresentanti del cratere L'Aquila 2009 e dal Dipartimento Casa Italia, che dovrà definire i programmi unitari per i due crateri da finanziare con tali risorse. Entro la fine dell'anno individueremo con le Regioni ed i Comuni i progetti sui territori e definiremo i bandi per il sostegno alle imprese. E' un'occasione unica – ha concluso Legnini - che richiede il massimo impegno e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti chiamati ad affrontare una sfida decisiva per il futuro dell'Appennino centrale". (Com)