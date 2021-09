Ue: Lagarde (Bce), economia non più sull'orlo del baratro, ma non fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Eurozona “non è più sull'orlo del baratro, ma non è ancora fuori pericolo” con la crisi del coronavirus. È quanto dichiarato dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel discorso con cui ha aperto l'edizione 2021 del Forum della Bce sulle banche centrali. Secondo Lagarde, “dopo un'insolita recessione”, l'area dell'euro sta attraversando “una ripresa altamente atipica” Tale dinamica sta portando a “una rapida crescita, ma anche a restrizioni dell'offerta che, in maniera insolita, si manifestano all'inizio del ciclo economico”. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha introdotto “nuove tendenze” che potrebbero produrre “pressioni sui prezzi sia al rialzo sia al ribasso”. Per Lagarde, queste tendenze includono, per esempio, “modifiche dal lato della domanda, con la spesa dei risparmi, e dell'offerta, con una più rapida digitalizzazione”. Vi è poi da considerare “la più veloce attuazione della transizione ecologica”. Per la presidente della Bce, “la sfida fondamentale è non reagire in maniera eccessiva agli shock temporanei dell'offerta, mentre alimentiamo le forze positive della domanda che potrebbero portare l'inflazione verso l'obiettivo del 2 per cento”. (Geb)