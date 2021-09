Cannabis: dalle 18 presidio comitato promotore referendum davanti a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizierà alle ore 18 di oggi, davanti a Montecitorio, il presidio "Giù le mani dal referendum", organizzato dal comitato promotore del referendum cannabis con la partecipazione di decine di firmatari. La presenza andrà avanti tutta la notte in attesa del Consiglio dei ministri convocato per mercoledì e che potrebbe essere l'ultima sede in cui una risposta dal governo Draghi potrebbe arrivare relativamente alla proroga dei termini. E' quanto si legge in una nota del comitato promotore. È infatti fortemente a rischio - per i passaggi burocratici delle amministrazioni e per l'assenza di una risposta da parte del governo - la consegna della quasi 600.000 firme raccolte coi relativi certificati. A seguito della diffida inviata sabato 25 settembre, e grazie alle decine di persone che si sono subito attivate, le amministrazioni stanno rispondendo: a oggi sono pervenute 340.000 certificazioni. Il tempo però non è molto, mancano meno di 48 ore alla consegna delle sottoscrizioni in Corte di Cassazione. È dunque materialmente difficilissimo poter mettere in sicurezza oltre 160 mila firme entro l'alba di dopodomani. (segue) (Com)