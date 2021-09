Cannabis: dalle 18 presidio comitato promotore referendum davanti a Montecitorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver raccolto le firme in tempi record e averle fatte pervenire ai comuni scorso 22 settembre, abbiamo diffidato 1.400 perché rispondessero nelle 48 ore previste dalla legge. Oggi abbiamo oltre la metà dei certificati necessari ma i tempi sono troppo stretti. Non vogliamo che questo referendum venga discriminato, chiediamo di avere tempo fino al 31 ottobre: ci siamo rivolti al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio, siamo pronti a mettere in mora il ministero dell'Interno. Questo ritardo non dipende da noi, non possiamo subirne gli effetti", dicono Marco Perduca, Antonella Soldo e Riccardo Magi, promotori del referendum cannabis legale. Intanto - continua la nota - oltre 400 persone hanno aderito al digiuno iniziato alla mezzanotte di domenica 26 settembre per chiedere una risposta alle istituzioni. Questa sera davanti a Montecitorio, a partire dalle ore 18 - ribadisce la nota - si terrà la manifestazione "Giù le mani dal referendum". La presenza nonviolenta verrà portata avanti con un presidio notturno a staffetta fino al giorno seguente, quando si terrà il Consiglio dei ministri. (Com)