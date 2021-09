Roma: controlli a Tor Bella Monaca, due spacciatori in manette, un arresto per evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca in tre distinte attività, hanno arrestato due persone per droga e una terza per evasione, inoltre hanno segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti. In via San Biagio Platani, i militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato una 33enne romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti; la donna è stata bloccata subito dopo avere ceduto dello stupefacente ad un 54enne romano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. (segue) (Rer)