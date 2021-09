Roma: controlli a Tor Bella Monaca, due spacciatori in manette, un arresto per evasione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette è finito anche un romano di 23 anni, nullafacente e con precedenti, sottoposto agli arresti domiciliari. I militari nel corso di un controllo presso l’abitazione del giovane, insospettiti dallo strano comportamento, hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo e sequestrando 3 involucri in cellophane contenenti hashish del peso di circa 11 grammi e la somma contante di 720 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo l’arresto il giovane è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)