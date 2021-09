Russia-Germania: ambasciatore Chizov, Mosca non si aspetta cambiamenti radicali da Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca non si aspetta una svolta radicale da parte di Berlino nelle relazioni bilaterali con la Russia, dopo le elezioni parlamentari in Germania. Lo ha affermato oggi Vladimir Chizov, rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Unione europea, intervenendo all'emittente televisiva russa "Rossija 24". "Abbiamo esperienza di lavoro con la Germania anche con governi socialdemocratici, quindi non vedo alcuna prospettiva, in primo luogo, di svolte radicali nella politica tedesca, anche in direzione russa, e in secondo luogo, non vedo alcuna difficoltà insormontabile nel dialogo tra Mosca e Berlino", ha dichiarato Chizhov. (Rum)