Milano: Cgil, su sicurezza si sffermi una cultura diffusa e partecipata della prevenzione

- In merito alla tragedia sul lavoro che ha riguardato due operai di una ditta esterna morti in un deposito di azoto dell'Humanitas, Cgil Lombardia attraverso una nota sottolinea: “Purtroppo, ancora una volta siamo costretti a raccontare la storia di due lavoratori che questa sera non faranno ritorno dalle loro famiglie ed è proprio a quest'ultime che va il nostro cordoglio per il grave lutto che hanno subito. Oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale confidiamo nelle indagini in corso per individuare con certezza le responsabilità, per evitare come spesso accade di derubricare l'evento ad una 'tragica fatalità'. Bisogna dare priorità alle azioni preventive, orientare gli investimenti di innovazione a favore della sicurezza e potenziare i controlli mirati, affinché si affermi una cultura diffusa e partecipata della prevenzione”. “E' necessario garantire la piena applicazione delle normative vigenti in materia di Sicurezza e promuovere e applicare il protocollo di intesa: 'Per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio' firmato in Prefettura a Milano il 20 aprile 2018 Non abbiamo più tempo, non si può più aspettare” conclude Cgil Lombardia (Com)