Clima: Bianchi, educazione pilastro fondamentale per il cambiamento

- L'educazione è il pilastro fondamentale per raggiungere un effettivo cambiamento, dove il cambiamento non è soltanto sostenibilità, ma rigenerazione. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi all'incontro con i giovani di Youth4Climate al Mi-Co di Milano, dove ha presentato il piano "Rigenerazione scuola". "Questo evento ha avuto in parallelo quattro gruppi di lavoro, io ho fatto quello sull'educazione" ha spiegato. "La conferenza si concluderà con un documento notevole", alla cui versione finale stanno lavorando i ragazzi, "che avrà una pagina molto limpida sul ruolo dell'educazione". (Rem)