Speciale scuola: Bianchi su edilizia, puntare a sicurezza e nuovo spazi educativi

- Bisogna mettere in sicurezza le scuole, dal punto di vista sismico e degli apparati, ma pensare anche a nuovi spazi di educazione, immaginare nuove forme di spazio educativo, molto più aperto, integrato e disegnato alle esigenze della didattica. Lo ha detto il ministro all'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto al webinar su edilizia scolastica e Pnrr organizzato da Dirigentiscuola. “Da febbraio questo governo ha posto 5 miliardi per le scuole, 2,6 miliardi per la sicurezza sismica e il rimanente per la parte digitalizzazione - ha spiegato - Inoltre abbiamo completamente utilizzato i fondi europei ancora presenti nella disponibilità del ministero”, ha aggiunto il ministro. (Rin)