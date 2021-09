Speciale scuola: Pittoni (Lega), sostegno e abilitazioni nostre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantire insegnanti specializzati ai ragazzi con disabilità, riavvio dei percorsi formativi abilitanti dei docenti (Pas) fermi da otto anni, investimenti e norme adeguate per disporre al più presto degli spazi e degli insegnanti utili a ridurre drasticamente gli alunni per classe così da rispettare il distanziamento anti-Covid". Sono queste le priorità della Lega sulla scuola indicate dal senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, che spiega: "Decine di migliaia di studenti con disabilità non possono ancora contare su docenti specializzati. Chiediamo che agli insegnanti con tre anni di esperienza nel sostegno a tali ragazzi, sia consentito l'accesso diretto ai corsi di specializzazione. Per quanto riguarda l'abilitazione, da otto anni centinaia di migliaia di docenti precari confinati nelle graduatorie per le supplenze a seguito di inadempienze dello Stato, reclamano l'attivazione di percorsi formativi abilitanti (Pas) strutturali, come previsto dalla normativa europea. Aspettare l'espletamento dei concorsi rischia di mettere definitivamente fuori gioco questi insegnanti. Urgono infine risorse e norme adeguate per disporre al più presto degli spazi e dei docenti utili a ridurre drasticamente gli alunni per classe, così da rispettare il distanziamento anti Covid fondamentale per affrontare la variante Delta estremamente contagiosa. Senza dover attendere concorsi che hanno i tempi che conosciamo e previsti per un numero di posti assolutamente insufficiente, e soprattutto potendo attivare meccanismi ben più agili e corretti per individuare i meritevoli, come peraltro normalmente avviene - conclude Pittoni - nel resto d'Europa". (com)