Speciale scuola: Asl Rieti premiata a Milano per campagna comunicazione su vaccini

- Le campagne sono state valutate in base a criteri di efficacia, completezza e esaustività delle informazioni fornite, innovazione dei mezzi utilizzati per raggiungere la popolazione e autorevolezza scientifica, da una giuria composta da quattro esperti del settore: Salvatore Carrubba, professore di sociologia e direttore della scuola di comunicazione Iulm a Milano, presidente del Piccolo Teatro di Milano ed editorialista presso Il Sole 24 Ore, Gilberto Corbellini, Direttore del dipartimento di scienze sociali e umane, patrimonio culturale (Dsu) del Consiglio nazionale delle ricerche, Andrea Gori, direttore di Uoc malattie infettive, presso la Fondazione Irccs Ca' Granda, ospedale Maggiore policlinico di Milano e infine Elisabetta Soglio, Giornalista del Corriere della Sera. (Com)