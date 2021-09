Speciale scuola: assessore Formazione Lazio visita area archeologica di Pyrgi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino ha visitato questa mattina l'area archeologica di Pyrgi, porto-santuario della città etrusca di Caere, l'odierna Cerveteri, gestita dalla Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, oggetto da decenni degli scavi condotti dalla Sapienza Università di Roma e situata accanto al Castello di Santa Severa. All'evento hanno partecipato Antonella Polimeni, Rettrice dell'Università Sapienza di Roma, Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei. (Com)