Roma 2021: Gualtieri, ringrazio Giorgetti, polemica con Calenda non mi interessa

- "Giorgetti mi sembra abbia anche smentito di aver fatto un endorsment a Calenda, ha detto che io batterò Michetti al ballottaggio, lo ringrazio, incrocio le dita e ce la metterò tutta". Lo dichiara il candidato sindaco per il centrosinistra a Roma, ​Roberto Gualtieri, a Radio 24. Calenda e la destra? "A me francamente non interessa questa discussione, io sono impegnato sulla mia sfida, sul mio programma, sulla mia visione di rilancio della città, quindi - aggiunge Gualtieri - queste discussioni politiche mi interessano relativamente anche per i cittadini che sono interessati a dare a Roma un sindaco, credibile, forte e autorevole che abbia esperienza di governo, esperienza europea e capacità di mettere appunto le risorse del PNRR e di aprire una nuova stagione di governo della città che sappia far funzionare l'ordinaria amministrazione, ma anche ridare a Roma ambizione e capacità di valorizzare le sue opportunità". (Rer)