Speciale difesa: Corea del Sud, varato nuovo sottomarino lanciamissili da 3 mila tonnellate

- La Corea del Sud ha varato oggi un nuovo sottomarino da 3mila tonnellate in grado di lanciare missili balistici, il terzo della classe Changbogo III, interamente sviluppato e realizzato dai cantieri navali del Paese. Il sottomarino, battezzato Shin Chae-ho in onore di un noto attivista per l'indipendenza coreano, si dirigerà oggi verso il cantiere navale di Hyundai Heavy Industries Co. a Ulsan. La classe Changbogo III è frutto di un progetto di sviluppo inaugurato nel 2007 e costato 2,77 miliardi di dollari. Tutte e tre le unità della classe sono capaci di lanciare missili balistici per sottomarini (Slbm). Il primo sottomarino della classe, battezzato Dosan Ahn Chang-ho, è stato varato nel 2018 ed è entrato in servizio il mese scorso; il secondo, battezzato Ahn Mu, verrà consegnato alla Marina militare sudcoreana l'anno prossimo. (Git)