Speciale difesa: Arabia Saudita-Usa, Consigliere sicurezza Sullivan a Riad per incontro con Mohammed bin Salman

- Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jacob Sullivan, è giunto in Arabia Saudita per un incontro con il principe ereditario, Mohammed bin Salman, per discutere del cessate il fuoco in Yemen. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale Sullivan è accompagnato dall’inviato speciale degli Usa per lo Yemen, Tim Lenderking, mentre da parte saudita sarà presente all’incontro anche il vice ministro della Difesa, il principe Khalid bin Salman. Sullivan visiterà in seguito anche gli Emirati Arabi Uniti. (Res)