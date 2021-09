Speciale difesa: Francia-Mali, ministra Difesa Parly, accuse premier Maiga "inaccettabili" e "indecenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse alla Francia fatte dal primo ministro del Mali, Choguel Kokalla Maïga, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sono "inaccettabili" e "indecenti". Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, all'università Sciences Po di Parigi. Il premier maliano ha accusato la Francia di aver abbandonato il suo Paese ritirando l'operazione Barkhane attiva nel Sahel. "Non c'è disimpegno francese, ci tengo a cominciare ristabilendo delle controverità", ha detto la ministra. Parlando dell'operazione Barkhane, Parly ha ricordato che c'è l'intenzione da parte di Parigi di lasciare "ancora diverse migliaia" di militari e questo "non è l'atteggiamento normale ci un Paese che ha l'intenzione di andarsene". La ministra ha poi evocato un possibile accordo tra il Mali e il gruppo russo Wagner, affermando che con una simile alleanza Bamako non rispetterebbe "gli impegni presi nei confronti della comunità internazionale". (Frp)