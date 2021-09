Speciale difesa: Cina-Malesia, ministri Difesa invitano a cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a collaborare con la Malesia per opporsi all'egemonismo e alla politica di potere, rafforzare la comunicazione e gestire adeguatamente le divergenze in merito al Mar Cinese Meridionale e salvaguardare la pace e la stabilità nell'Asia-Pacifico. Lo ha affermato il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, durante un colloquio con l'omologo malese Hishammuddin Hussein in collegamento video. Hishammuddin ha affermato che la Malesia coordinerà le posizioni e rafforzerà la cooperazione con la Cina sulle principali questioni relative alla sicurezza regionale e aumenterà le relazioni bilaterali e la cooperazione militare a un nuovo livello. (Cip)