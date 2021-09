Speciale difesa: Algeria, capo di Stato maggiore riceve il comandante Africom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Said Chengriha, capo di Stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare algerino, ha ricevuto ieri, lunedì 27 settembre, il generale Stephen Townsend, capo del Comando degli Stati Uniti in Africa (Africom). Lo ha riferito il ministero della Difesa in un comunicato stampa: "Le due parti hanno discusso, in questo incontro, della volontà dei due eserciti di rafforzare le loro relazioni bilaterali e avuto uno scambio di opinioni su questioni di interesse comune”. (Ala)