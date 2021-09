Italia: Commissione Ue, sì ad acquisizione Cesar, Sda e Vdm da parte di Hig Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo di Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. (Cesar), gruppo Sda S.r.l. Servizi Distribuzione Associati (Sda) e Vdm Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. (Vdm), tutte in Italia, da parte della statunitense H.I.G. Capital, LLC. Lo ha annunciato la Commissione che ha ricordato che Cesar, Sda e Vdm sono attive nella vendita al dettaglio di una vasta gamma di prodotti di salute, bellezza e altri prodotti di consumo quotidiano di massa in Italia, mentre H.I.G. Capital è una società di investimento globale di private equity e attività alternative. La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, poiché nessuna delle società svolge attività commerciali nello stesso mercato geografico. La transazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni. (Beb)