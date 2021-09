Ue: Tajani, in momenti di crisi il Partito popolare europeo ha sempre fornito soluzioni concrete a problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sempre nei momenti di difficoltà, il Partito popolare europeo (Ppe) ha fornito soluzioni concrete ai bisogni dei cittadini. Lo ha affermato il vice presidente del Ppe, Antonio Tajani, in un passaggio del suo intervento alla convention nazionale del Partito popolare (Pp) spagnolo in corso a Valladolid, evidenziando come la pandemia del coronavirus ha "cambiato le nostre vite, ha causato migliaia di morti, ha colpito milioni di europei. Abbiamo perso due milioni di posti di lavoro e 7 punti percentuali di Pil". Secondo Tajani, l'Europa della solidarietà "è tornata e stiamo tutti combattendo il virus insieme, grazie a delle soluzioni economiche innovative e ad una campagna vaccinale su scala europea senza precedenti". L'ex presidente del Parlamento europeo ha sottolineato che per la prima volta l'Europa condivide il debito e lo fa "con responsabilità, per le generazioni future, e questo deve essere un punto di partenza per costruire un futuro prospero dell'Unione". (segue) (Spm)