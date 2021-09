Ue: Tajani, in momenti di crisi il Partito popolare europeo ha sempre fornito soluzioni concrete a problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha ricordato che nel dopoguerra i leader europei, De Gasperi, Adenauer e Schuman, hanno condiviso un'agenda comune, dando vita "allo straordinario processo di integrazione europea" ed oggi siamo davanti ad una "svolta" e di fronte a "sfide epocali" come: sicurezza, migrazione, rivoluzione digitale, lotta al cambiamento climatico, ruolo dell'Europa nel contesto geopolitico globale. "Queste sfide hanno bisogno di due attori chiave. Il Ppe ed i Paesi mediterranei, cominciando dall'Italia e dalla Spagna. Oggi come non mai, è fondamentale lavorare insieme e costruire un futuro di prosperità e benessere per i cittadini, le famiglie e le imprese". Tajani ha spiegato che la sua priorità come presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo è di porre all'ordine del giorno riforme come il diritto d'iniziativa e d'inchiesta del Parlamento europeo, la riforma del sistema di voto al Consiglio, una nuova legge elettorale che rappresenti tutti gli europei e che rilanci il ruolo dei partiti politici. (Spm)