Moldova: da Ue 36,4 milioni per sostegno a lotta contro Covid-19 e riforma polizia

- Oggi l'Unione europea ha erogato alla Moldova una sovvenzione di 36,4 milioni di euro per continuare a sostenere la lotta del Paese contro il Covid-19 e la riforma della polizia. Il commissario europeo per la Politica di vicinato e l'Allargamento Oliver Varhelyi ha confermato l'esborso durante la visita della premier moldava, Natalia Gavrilița, e del vice primo ministro, ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea Nicu Popescu a Bruxelles. "L'Ue ha fornito questo sostegno dopo che la Repubblica di Moldova ha soddisfatto le condizioni per l'esborso, in particolare progredendo sulle principali priorità di riforma nel settore delle forze dell'ordine e nella lotta contro il Covid-19. Dimostrano l'impegno dell'Ue a sostenere una riforma favorevole per la Repubblica di Moldova, come annunciato nel piano di ripresa economica per la Repubblica di Moldova, pubblicato il 2 giugno. Tale assistenza aiuterà la Repubblica di Moldova a rafforzare la resilienza del suo settore sanitario, sostenere il processo di ripresa economica e sostenere la lotta contro il Covid-19 nel settore delle forze dell'ordine", ha dichiarato Varhelyi secondo quanto riferito in un comunicato della Commissione europea. Nell'ambito del pacchetto di ripresa economica dell'Ue, fino a 600 milioni di euro saranno elargiti nei prossimi tre anni per promuovere gli investimenti in Moldova e sostenere la ripresa dalla crisi di Covid-19. (segue) (Beb)