Moldova: da Ue 36,4 milioni per sostegno a lotta contro Covid-19 e riforma polizia (2)

- Per quanto riguarda il finanziamento finalizzato al sostegno alla riforma della polizia per un valore di 21,4 milioni di euro, dal 2016, questo programma dell'Ue ha sostenuto le forze di polizia moldave nell'ammodernamento e nella professionalizzazione delle sue strutture. Quando è scoppiata la pandemia, i lavoratori in prima linea nel settore delle forze dell'ordine sono stati messi a rischio. In questo contesto, sono stati mobilitati 21,4 milioni di euro di sovvenzioni nell'ambito del programma di riforma della polizia per combattere il Covid-19 nel settore delle forze dell'ordine. Inoltre, i progressi sulla riforma della polizia e sulla fiducia del pubblico hanno continuato ad aumentare: nell'ottobre 2020, la percentuale di persone che hanno espresso fiducia nella polizia ha raggiunto il 41 per cento, rispetto al 39,5 per cento del 2019. Anche la quota di donne nelle forze di polizia ha continuato a crescere, vedendo una tendenza al rialzo, raggiungendo il 19,9 per cento nel 2020. La polizia moldava ha migliorato i propri risultati in materia di diritti umani e ha continuato a implementare la polizia di comunità. È proseguita, infine, la promozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione per i dipendenti delle forze dell'ordine. (segue) (Beb)