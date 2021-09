Moldova: da Ue 36,4 milioni per sostegno a lotta contro Covid-19 e riforma polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea segue da vicino la situazione politica e valuta il rispetto delle condizioni prima di qualsiasi pagamento di sostegno al bilancio. Oltre ai progressi sulle riforme fondamentali, non devono esserci ricadute nella protezione dei diritti fondamentali e dello stato di diritto in Moldova. Il sostegno al bilancio odierno fa parte di quello generale di Team Europe alla Moldova per superare la pandemia e si basa sugli sforzi congiunti con gli Stati membri dell'Ue. All'inizio di quest'anno, la Moldova è stato il primo Paese europeo a ricevere donazioni di vaccini contro il coronavirus dallo strumento Covax e dal meccanismo di condivisione dei vaccini dell'Ue. Ad oggi, la Moldova ha ricevuto più di un milione di dosi di vaccini (più di 500 mila dalla struttura Covax e più di 500 mila dal meccanismo di condivisione dei vaccini dell'Ue). (Beb)