Milano: due decessi per verosimile fuga di azoto all'Humanitas di Pieve Emanuele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due decessi per verosimile intossicazione da azoto oggi all'Ospedale Humanitas Mirasole di Pieve Emanuele (MI). Poco prima delle 11:30 di questa mattina sono state ritrovate due persone incoscienti presso un deposito di azoto all'interno della struttura ospedaliera. Malgrado l'intervento dell'elisoccorso e di due ambulanze per i due uomini non c'è stato nulla da fare. Areu comunica che i due uomini deceduti sono due pazienti dell'ospedale, il 42enne S. J. e il 46enne Z. E. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.(Rem)