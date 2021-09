Ue: Tajani, combinare lotta a cambiamento climatico con esigenze imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna combinare la lotta contro il cambiamento climatico con le esigenze delle imprese e degli agricoltori, in quanto "non possiamo negare i rischi della transizione ecologica e della rivoluzione digitale". Lo ha affermato il vice presidente del Ppe, Antonio Tajani, in un passaggio del suo intervento alla convention nazionale del Partito popolare (Pp) spagnolo in corso a Valladolid. "Sono necessari forti investimenti per premiare chi si impegna ad essere più sostenibile, proteggere i posti di lavoro, riqualificare i lavoratori e, soprattutto, investire in ricerca, formazione e tecnologie affinché l'Europa diventi un terreno fertile per gli altri", ha evidenziato l'ex presidente del Parlamento europeo, aggiungendo che la forza dell'Unione europea deve risiedere nella sua indipendenza economica. "Per questo abbiamo bisogno anche di una riforma della burocrazia europea, per permettere alle Pmi l'accesso ai fondi europei e una riforma del nostro sistema di concorrenza, le cui regole sono obsolete e superate", ha sottolineato Tajani, invitando l'Europa a difendersi "difenderci dall'espansionismo neocoloniale cinese". (segue) (Spm)