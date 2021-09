Ue: Tajani, combinare lotta a cambiamento climatico con esigenze imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste ragioni "abbiamo bisogno di un'Europa forte, che protegga la competitività del nostro sistema economico e che giochi un ruolo di primo piano nello scacchiere globale", ha detto Tajani, facendo poi riferimento ad una forza militare europea comune che agisca in sinergia con la Nato. "Abbiamo bisogno di una politica comune di difesa, sicurezza e migrazione. Spagnoli ed italiani devono lavorare a una nuova gestione dei migranti che sia condivisa da tutti gli Stati membri. Solo così si può dire che l'Europa è unita. Una politica unica è fondamentale anche per il Mediterraneo e per l'Africa", ha rimarcato presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, aggiungendo che una sintesi comune è necessaria per affrontare le sfide che abbiamo di fronte in Africa. Italia e Spagna, inoltre, devono diventare sostenitori di una nuova politica in America Latina. "Siamo legati a quel continente da radici culturali, religiose e linguistiche comuni. Un gran numero di aziende spagnole e italiane operano in America Latina. Milioni di sudamericani hanno origini spagnole e italiane. È necessario un cambio di rotta ed è essenziale che l'Europa sia l'interlocutore privilegiato di questi cittadini", ha affermato Tajani. (Spm)